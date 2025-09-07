Λόιντ: «Αυτή η ομαδα μπορεί να πετύχει πολλά»

Ο Τζόρνταν Λόιντ τόνισε τη χαρά του μετά την πρόκριση της Πολωνίας στους «8» του Eurobasket, τονίζοντας πως μπορεί να πετύχει πολλά αυτή η ομάδα.

Η Πολωνία έκανε την ανατροπή ενάντια στην Βοσνία και προκρίθηκε στους «8» του Eurobasket. Πλέον, έχει μπροστά της τον προημιτελικό απέναντι στην Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

Ο Τζόρνταν Λόιντ στις δηλώσεις του μετά το ματς υπογράμμισε την χαρά του για αυτό το επίτευγμα και ξεκαθάρισε πως αυτή η ομάδα μπορεί να πετύχει μεγάλα πράγματα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτούς τους παίκτες και το σταφ. Σημαίνει πολλά. Αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Θέλουμε να συνεχίσουμε να πιέζουμε και να... καβαλάμε το κύμα. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να πετύχει πολλά» είπε χαρακτηριστικά.

