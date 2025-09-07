Πονίτκα: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος με την ομάδα - Όλοι ήταν εξαιρετικοί»

Απόλυτα ικανοποιημένος έμεινε ο Ματέους Πονίτκα από την εμφάνιση της Πολωνίας κόντρα στη Βοσνία και την πρόκριση στους «8» του Eurobasket.

Η Πολωνία αναμετρήθηκε με τη Βοσνία στη φάση των «16» του Eurobasket. Οι Βόσνιοι μπήκαν καλύτερα στον αγώνα, πήραν διαφορά 11 πόντων όμως στην επανάληψη άλλαξε η εικόνα του ματς. Οι Πολωνοί επέστρεψαν, έκαναν την ανατροπή και πανηγύρισαν την πρόκριση στα προημιτελικά.

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, ο Ματέους Πονίτκα δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας του και για το γεγονός πως βρίσκεται στους «8» καλύτερους της διοργάνωσης.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος με την ομάδα μου. Όλοι ήταν εξαιρετικοί. Παλέψαμε. Όλοι έκαναν τη δουλειά τους. Είμαστε ξανά στα προημιτελικά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

