Νέντοβιτς: «Έχει μεγάλη δίψα για επιτυχία ο Σπανούλης - Υψηλότερο από ποτέ το επίπεδο της Euroleague»

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς είναι πλέον και επίσημα παίκτης της Μονακό και στις πρώτες του δηλώσεις μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον Βασίλη Σπανούλη.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

-Γιατί επέλεξες να ενταχθείς στην Μονακό;

«Από τη στιγμή που μου παρουσιάστηκε αυτή η ευκαιρία το καλοκαίρι, ειλικρινά ήθελα μόνο τη Μονακό. Άκουσα και τις άλλες ομάδες, αλλά στο μυαλό μου η Μονακό ήταν η καλύτερη επιλογή για μένα σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου. Θέλω να κερδίσω και πιστεύω ότι στη Μονακό έχω τις καλύτερες πιθανότητες για αυτό και για να συνεργαστώ με παίκτες υψηλού επιπέδου. Φυσικά, με έναν εξαιρετικό προπονητή όπως ο Σπανούλης, ο οποίος ήταν παίκτης μέχρι πριν από λίγα χρόνια και κατανοεί ιδιαίτερα καλά τους γκαρντ. Ανυπομονώ πραγματικά να συνεργαστώ μαζί του».

-Τι πιστεύεις για την άνοδο του συλλόγου τα τελευταία χρόνια;

«Η άνοδος της Μονακό είναι πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα μοναδική στον κόσμο του μπάσκετ σήμερα. Το να περάσεις σε λίγα χρόνια από την τρίτη κατηγορία της Γαλλίας σε, ας πούμε, σχεδόν κάθε σεζόν, μεταξύ των τεσσάρων τελευταίων διεκδικητών της Ευρωλίγκας, είναι ένα σημαντικό επίτευγμα που αποδεικνύει πόσο πολύ έχουν επενδύσει οι άνθρωποι που εργάζονται εδώ σε αυτή την ομάδα και σε αυτόν τον σύλλογο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα ενταχθώ σε μια ομάδα όπως αυτή».

-Έχεις ήδη μιλήσει με τον προπονητή Σπανούλη; Τι γνώμη έχεις για τη φιλοσοφία του;

«Μίλησα με τον Βασίλη Σπανούλη πριν από 10 ημέρες και μου εξήγησε περίπου τι περιμένει από μένα αν ενταχθώ στην ομάδα. Μου περιέγραψε τον ρόλο που θα έχω μέσα στην ομάδα. Μου φάνηκε πολύ ενθουσιώδης. Όταν του μίλησα, ήμουν πραγματικά πολύ ενθουσιασμένος. Βλέπω ότι τον διακατέχει ένα τεράστιο πάθος και μια μεγάλη δίψα για επιτυχία. Ξέρω ότι πέρυσι έφτασαν πολύ κοντά στον τίτλο της Ευρωλίγκας και βλέπω ότι έχει αυτή τη δίψα να επιτύχει τον τελικό στόχο, που είναι να κερδίσει αυτή την διοργάνωση με αυτή την ομάδα. Ήταν μια ξεχωριστή συνάντηση. Ήμουν πολύ χαρούμενος που μου τηλεφώνησε, γιατί όταν ο προπονητής θέλει πραγματικά να σε έχει στην ομάδα του, αυτό είναι πολύ σημαντικό».

-Έπαιξες την πρώτη σου σεζόν στην Ευρωλίγκα το 2012. 13 χρόνια μετά, μπορούμε να πούμε ότι το επίπεδο δεν ήταν ποτέ τόσο υψηλό;

«Έπαιξα με τη Ρίτας το 2012, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου χρονιάς στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωλίγκα του σήμερα. Το format είναι εντελώς διαφορετικό, φυσικά. Και νομίζω ότι το επίπεδο είναι υψηλότερο από ποτέ. Πολλές ομάδες επενδύουν τεράστια ποσά για να προσλάβουν μεγάλους παίκτες. Όπως μπορούμε να δούμε φέτος, πολλοί παίκτες που θα μπορούσαν εύκολα να παίξουν στο NBA έρχονται σε αυτό το πρωτάθλημα. Είναι λοιπόν μια πολύ συναρπαστική περίοδος για να συμμετέχεις σε αυτή τη διοργάνωση. Και αυτό με χαροποιεί. Τέλος, θα είμαι περιτριγυρισμένος από σπουδαίους παίκτες υψηλού επιπέδου και θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω τις ικανότητες και την εμπειρία μου για να βοηθήσω αυτή την ομάδα να πετύχει».

-Τέλος, ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου για αυτή τη σεζόν με τη Μονακό;

«Όπως έχω ήδη πει, σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου, η φιλοδοξία μου είναι πάνω απ' όλα να κερδίσω. Ανεξάρτητα από το πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουμε, πιστεύω ότι τα μέλη του συλλόγου μοιράζονται τον ίδιο στόχο. Θέλω πραγματικά να κερδίσω όλες τις διοργανώσεις. Φυσικά, η Ευρωλίγκα είναι δύσκολη, είναι πολύ δύσκολο να φτάνεις στο Final Four κάθε χρόνο. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε μεγάλη ποιότητα και όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να φτάσουμε στο Final Four και, ελπίζω, να πετύχουμε κάτι ξεχωριστό φέτος».