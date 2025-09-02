Σερέλης: «Δεν είναι φυσιολογική προετοιμασία - Όλοι οι παίκτες θα χρειαστούν στη διάρκεια της χρονιάς»

Ο Χρήστος Σερέλης σε δηλώσεις του μίλησε για την ιδιαίτερη σεζόν, για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR αλλά και για τις νέες προσθήκες της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για την προπόνηση: «Δεν είναι μία φυσιολογική προετοιμασία. Έχουμε μόλις 6 παίκτες. Όμως για όλες οι ομάδες που έχουν ισχυρές βλέψεις λόγω εθνικών ομάδων ισχύει το ίδιο. Το θετικό είναι ότι εκτός του Τολιόπουλου όλες οι νέες μεταγραφές βρίσκονται εδώ. Ο πρώτος βασικός στόχος για τις επόμενες 15 μέρες που θα λείπουν τα υπόλοιπα παιδιά και ο προπονητής είναι να εντάξουμε τα νέα παιδιά στην φιλοσοφία της ομάδας και του κόουτς ώστε όταν βρεθούμε στην Αυστραλία και στο 2ο κομμάτι της προετοιμασίας να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για τις επίσημες υποχρεώσεις».

Για τους Γκριγκόνις και Λεσόρ: «ο Γκριγκόνις θα ξεκινήσει με την ομάδα να δούμε που βρίσκεται. Η αποθεραπεία του Ματίας πάει αρκετά καλά, έχουμε ακόμα δρόμο. Δεν θα μπει με την ομάδα αυτή τη στιγμή. Κάνει μόνο ατομικές προπονήσεις. Νομίζω είναι αρκετά νωρίς να μιλήσουμε για τον Ματίας. Σε αυτό που επικεντρωνόμαστε είναι στον Γκριγκόνις, σε όσα κάνει με την ομάδα, να ανταπεξέλθει καλά και να μπει στην ομάδα όσο πιο γρήγορ».

Για το πόσο ιδιαίτερη είναι η φετινή χρονιά: «Είναι μία κατάσταση στην οποία έχουν συνηθίσει οι παίκτες. Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ επιβαρυμένο το πρόγραμμά τους. Για την προετοιμασία, εκτός του ότι λείπουν οι διεθνείς, έχουμε ένα μεγάλο ταξίδι, στο οποίο μπορεί να φαίνεται ότι η προετοιμασία θα πάει λίγο πίσω αλλά είναι μία πολύ σημαντική στιγμή και για την ομάδα και για τον κόσμο που βρίσκεται στην Αυστραλία να συναντήσει την ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι θετικό μπορούμε και από αυτό το ταξίδι και στην ουσία η ομάδα από τα παιχνίδια θα προσπαθήσει να φορμαριστεί, ξεκινώντας και με διαβολοβδομάδα στην Euroleague. Έχουμε πολλούς παίκτες, είμαστε γεμάτοι παντού. Νιώθουμε ότι μπορούμε να μην έχουμε κενά. Αυτό θα το δείξει και η πορεία. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το ρόστερ».

Για τις νέες μεταγραφές: «Έχουμε κάνει μόνο μία προπόνηση, δεν έχουμε κάνει καν επαφή, και κάποιες ατομικές. Τα στοιχεία για τα οποία τους πήραμε δείχνουν ότι τα έχουν. Το βασικό είναι πως θα αφομοιωθούν μέσα στην ομάδα και πως θα ταιριάξουν με τα παιδιά που ήδη υπήρχαν ώστε να κάνουμε μία επιτυχημένη σεζόν».

Για τους γκαρντ: «Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, η σεζόν είναι πολύ μεγάλη. Η ομάδα κυνηγάει όλους τους τίτλους για τους οποίους θα παίξει. Μπορεί να έχουμε μεγάλα ονόματα στις θέσεις των γκαρντ αλλά είναι παιδιά που ξέρουν να διαχειριστούν τις καταστάσεις. Όλοι θα χρειαστούν στην διάρκεια της χρονιάς και το βασικό είναι να κερδίζει η ομάδα».