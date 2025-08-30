Ο ασταμάτητος Φρανσίσκο (32π.) έσβησε τον «μαγικό» Ντόντσιτς (39π.) με τη βοήθεια και του κομβικού Οκόμπο (14π.) κι έδωσαν την πρωτιά στη Γαλλία, βάζοντας την Σλοβενία σε περιπέτειες (103-95) και πιθανόν πάνω στην Εθνική!

Τεράστια ματσάρα στην Πολωνία, με τη Γαλλία σε ένα παιχνίδι που θύμισε περισσότερο νοκ άουτ παρά αναμέτρηση ομίλων, γονάτισε την Σλοβενία, πήρε την πρωτιά και το καλύτερο πλασάρισμα στα χιαστί κι άγχωσε για τα καλά την παρέα του Ντόντσιτς.

Πλέον η Σλοβενία έπεσε στο 0-2, παίζει «τελικό» με το Βέλγιο και είναι πολύ πιθανό αν η Εθνική πάρει την πρωτιά στον όμιλό της να την βρει στα χιαστί εφόσον η παρέα του Ντόντσιτς περάσει ως τέταρτη.

Εξαιρετική στη δημιουργία η Γαλλία, έχοντας 16 ασίστ για 9 λάθη, μετρώντας παράλληλα και 10 κλεψίματα. Τρομερή στα δίποντα με 21/35 (60%) και ικανοποιητική στα τρίποντα με 12/34 (35%).

Δεν κατάφερε από την άλλη να κεφαλαιοποιήσει τη διαφορά στις βολές η Σλοβενία (46-29), αφού δεν είχε κάποιον παίκτη πίσω από τον Ντόντσιτς.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Γαλλία ήταν ο Φρανσίσκο, που σταμάτησε στους 32 πόντους (7/7 διπ.), με τον Έλι Οκόμπο να είναι κομβικός στο τέλος με άλλους 14. Στους 13 ο Μπιλάλ Κουλιμπάλι, με τους Ζακαρί Ρισασέ και Αλεξάντρ Σαρ να έχουν από 13.

Για την Σλοβενία ο Ντόντσιτς ήταν και πάλι «μαγικός» με 39 πόντους (19/20 βολές, 9 ασ., 8 ριμπ.), με τον Έντο Μούριτς να έχει 16 (4/7 τριπ.) και τον Κλέμεν Πρέπελιτς 15.

Με τρομερό Ντόντσιτς στο προβάδισμα η Σλοβενία

Η Σλοβενία μπήκε πιο κεφάτη και με περισσότερη ενέργεια, με τον Ντόντσιτς να πιάνει δουλειά από νωρίς και να δίνει προβάδισμα στην ομάδα του Σέκουλιτς με 5-10 στο 4'. Το τέμπο είχε ανέβει από νωρίς, με το σκορ να είναι υψηλό και τη Γαλλία να μην αφήνει τους Σλοβένους να ξεφύγουν περισσότερο, με τον Ρισασέ να μειώνει σε 15-17 στο 7'. Ο ίδιος μάλιστα στο 8' έδωσε προβάδισμα στους «τρικολόρ» (23-21), με τον «Luka Magic» όμως να έχει βρει ρυθμό και να έχει στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου ήδη 15 πόντους, για να δώσει προβάδισμα στην Σλοβενία με 28-30 με τρίποντο.

Με την υπογραφή του «Luka Magic» στο +7 η ομάδα του Σέκουλιτς

Το παιχνίδι είχε γίνει πλέον για τα καλά ντέρμπι, με καμία από τις δύο ομάδες να μην μπορεί να ξεφύγει στο σκορ και να πάρει διαφορά. Η Σλοβενία το προσπάθησε στο 13', με τον Χρόβατ να γράφει το 32-36 και τον Πρέπελιτς στο 14' με 2/3 βολές να διαμορφώνει το 33-38. O Χρόβατ ντύθηκε... πρωταγωνιστής και στο 15' με τρίποντο έστειλε την ομάδα του Σέκουλιτς στο +6 (34-40), με τον Φρανσίσκο να πετυχαίνει όμως στη συνέχεια 4 σερί πόντους και να ισοφαρίζει σε 40-40 στο 16'. Ο Κουλιμπαλί με τρίποντο στο 18' έβαλε μπροστά τη Γαλλία με 47-44, με τους «τρικολόρ» να έχουν πλέον επιμέρους 13-4, με τον Ντόντσιτς όμως να εμφανίζεται και πάλι, να παίρνει πρωτοβουλίες και με 8 σερί δικούς του πόντους -και συνολικά 24- να δίνει προβάδισμα στην Σλοβενία με 47-54.

Ματσάρα από νοκ άουτ και όλα ανοικτά!

Με την εκκίνηση της τρίτης περιόδου ο Κουλιμπαλί με τρίποντο μείωσε σε 50-54, με τους Νίκολιτς και Μούριτς να απαντούν άμεσα με σερί 5-0 και να στέλνουν την Σλοβενία για πρώτη φορά στο +8 (51-59) στο 24'. Η Γαλλία έβρισκε λύσεις στην επίθεση από τον Φρανσίσκο, που είχε φτάσει τους 14 πόντους, με τον άσο της Ζαλγκίρις να μειώνει για τους «τρικολόρ» σε 55-59 στο 25' και τον Σαρ στο 26' να φέρνει την ομάδα του Φοτού σε απόσταση βολής (57-59). Ο Ρισασέ ολοκλήρωσε το comeback της Γαλλίας, κάνοντας το 60-59 στο 27', με τους Ράντοβιτς και Ντόντσιτς (26π.) να απαντούν με σερί 5-0 για το 62-66 της Σλοβενίας στο 28'. Το ματς είχε πάρει «φωτιά» όμως, με τους Γάλλους με δικό τους 5-0 να ισοφαρίζουν σε 68-68 στο 29' και το δεκάλεπτο να κλείνει στο 68-70.

Καθάρισε τη ματσάρα η Γαλλία με Φρανσίσκο και Οκόμπο

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στην έναρξη της τέταρτης περιόδου, με τον πρωταγωνιστή της Γαλλίας, Φρανσίσκο, να ισοφαρίζει και πάλι σε 72-72 στο 32'. Οκόμπο και Χόαρντ έδωσαν προβάδισμα στη Γαλλία με 76-72, με τον ασταμάτητο Φρανσίσκο (22π.) να πηγαίνει τους «τρικολόρ» στο +5 (79-74) στο 33'. Το προβάδισμα των «τρικολόρ» ωστόσο δεν κράτησε πολύ, με στην Σλοβενία απαντά με σερί 5-0 και τον Ντόντσιτς (32π.) να ισοφαρίζει σε 81-81 στο 35'. Το καλάθι και φάουλ του Οκόμπο και το τρίποντο του Γιαμπουσέλε στο 37' έδωσαν ένα σημαντικό προβάδισμα στη Γαλλία σε κρίσιμο σημείο (89-83), με τον πρώτο να είναι κομβικός και με νέο καλάθι να γράφει το 91-83 στο 38'. Ο Μούριτς απάντησε με τρίποντο για το 91-86 στα 2:07 πριν το τέλος, με τον Φρανσίσκο (26π.) και πάλι στο 1:31 να κάνει το 93-86. Τη χαριστική βολή στην Σλοβενία έδωσε ο Οκόμπο, που με τρίποντο στα 55" διαμόρφωσε το 96-87, με τη Γαλλία να παίρνει τη νίκη και ουσιαστικά την πρωτιά στον όμιλο με το τελικό 103-95.

Τα δεκάλεπτα: 28-30, 47-54, 68-70, 103-95

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς

