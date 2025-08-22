Παρελθόν από την Παρτιζάν ο Αϊζάια Μάικ (pic)

Μακριά από την Παρτιζάν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αϊζάια Μάικ. Η ομάδα του Βελιγραδίου ανακοίνωσε πως ήρθε σε συμφωνία με τον παίκτη και έτσι οι δύο πλευρές θα χωρίσουν τους δρόμους τους.
«Μετά την σεζόν 2024-25, στην οποία κέρδισε δύο τρόπαια με τους ασπρόμαυρους, ο Αϊζάια Μάικ θα παίξει για άλλη ομάδα την επόμενη σεζόν. Η Παρτιζάν έφτασε σήμερα σε συμφωνία για τη λύση του συμβολαίου με τον παίκτη και ο Αϊζάια Μάικ είναι ελεύθερος να επιλέξει νέο σύλλογο. Αϊζάια, σε ευχαριστούμε για όλα όσα ζήσαμε μαζί την τελευταία χρονιά! Θα είσαι πάντα μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας» ανέφερε η ανακοίνωση.
Δείτε την ανάρτηση:
Nakon sezone 2024-25 u kojoj je sa crno-belima osvojio dva trofeja, Ajzea Majk će naredne sezone igrati u drugom timu.🙌🏽— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) August 22, 2025
KK Partizan Mozzart Bet je danas postigao sporazum o raskidu saradnje sa Igračem i Ajzea Majk je slobodan u izboru novog Kluba.
Ajzea, hvala ti na svemu što… pic.twitter.com/HKo8ZAeiL8