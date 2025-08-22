Παρελθόν από την Παρτιζάν ο Αϊζάια Μάικ (pic)

Δε θα συνεχίσει την καριέρα του στην Παρτιζάν ο Αϊζάια Μάικ, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.

Μακριά από την Παρτιζάν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αϊζάια Μάικ. Η ομάδα του Βελιγραδίου ανακοίνωσε πως ήρθε σε συμφωνία με τον παίκτη και έτσι οι δύο πλευρές θα χωρίσουν τους δρόμους τους.

«Μετά την σεζόν 2024-25, στην οποία κέρδισε δύο τρόπαια με τους ασπρόμαυρους, ο Αϊζάια Μάικ θα παίξει για άλλη ομάδα την επόμενη σεζόν. Η Παρτιζάν έφτασε σήμερα σε συμφωνία για τη λύση του συμβολαίου με τον παίκτη και ο Αϊζάια Μάικ είναι ελεύθερος να επιλέξει νέο σύλλογο. Αϊζάια, σε ευχαριστούμε για όλα όσα ζήσαμε μαζί την τελευταία χρονιά! Θα είσαι πάντα μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας» ανέφερε η ανακοίνωση.

