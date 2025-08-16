Πέσιτς για Μίσιτς: «Είναι ακόμα σε φάση ανάρρωσης, θα δούμε»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην απουσία του Βασίλιε Μίσιτς από τα φιλικά της Σερβίας ως τώρα.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Σερβίας στις δηλώσεις του μετά τη φιλική νίκη επί της Τσεχίας σημείωσε για τον Μίσιτς: «Είναι ακόμα σε φάση ανάρρωσης, θα δούμε. Ελπίζουμε να είναι λίγο καλύτερα και θα δούμε αν θα αρχίσει να προπονείται πέντε εναντίον πέντε».

Ο Πέσιτς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα των παικτών του στην άμυνα κόντρα στην Τσεχία: «Δεν έχουμε συνέχεια παιχνιδιού στην άμυνα. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ εκεί. Τι να πω... Η Τσεχία είναι ένας αντίπαλος που δεν θα έπρεπε να μας δημιουργήσει προβλήματα, αλλά ο στόχος ήταν να δούμε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε σε κάποιες από τις υποχρεώσεις μας. Χαλαρώσαμε λίγο στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, ανεβάσαμε την ένταση και τη σοβαρότητα στην άμυνα και μετά φαινόταν καλό. Πηγαίνουμε από παιχνίδι σε παιχνίδι. Βλέπετε ότι όλοι παίζουν, πρέπει να δουλέψουμε πολύ στην άμυνα».

Ενώ στάθηκε και στις Γερμανία και Τουρκία, τονίζοντας πως είναι υποψήφιες για το βάθρο στο Ευρωμπάσκετ: «Οι Τούρκοι έχουν μια φανταστική ομάδα. Δεν έχω τίποτα να πω για τους Γερμανούς, είναι από τους καλύτερες ομάδες. Είναι δύο ομάδες που σίγουρα θα διεκδικήσουν ένα από τα μετάλλια. Ήταν καλό που ήρθαμε εδώ, θα παίξουμε με τους Γερμανούς».