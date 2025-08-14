Λέικερς: Θα γίνει free agent ο Ριβς - Θέλει συμβόλαιο αντίστοιχο του Χίρο

Ο Όστιν Ριβς το επόμενο καλοκαίρι αναμένεται να μείνει ελεύθερος και ψάχνει ένα συμβόλαιο κοντά στα 30 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Όστιν Ριβς έχει κάνει ξεκάθαρο αρκετές φορές πως θέλει να περάσει ολόκληρη την καριέρα του στους Λος Άντζελες Λέικερς και την ίδια ώρα οι «Λιμνάνθρωποι» θέλουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους.

Ο 27χρονος έχει player option για τη σεζόν 2026-27 έναντι 14,9 εκατομμυρίων δολαρίων, όμως όλα δείχνουν πως θα την αρνηθεί. Ο Ριβς θα γίνει free agent και θα ψάξει στην αγορά (και ιδανικά στους Λέικερς) ένα συμβόλαιο που θα «αγγίζει» τα 30 εκατομμύρια δολάρια, όσο είναι περίπου και το συμβόλαιο του Τάιλερ Χίρο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κερτ Χέλιν του «NBC Sports» έγραψε: «Ο Ριβς θα είναι free agent. Υπάρχουν μηδέν πιθανότητες να ενεργοποιήσει την οψιόν 14,9 εκατομμυρίων δολαρίων, ακόμα και αν σκοπεύει να μείνει στους Λέικερς. Ο Ριβς θέλει να πληρωθεί όπως ο Τάιλερ Χίρο, κοντά στα 30 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο».