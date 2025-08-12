Στην Λιετκαμπέλις ο Όγκουστιν Ρούμπιτ (pic)

Ο Όγκουστιν Ρούμπιτ θα αγωνιστεί στο Eurocup καθώς υπέγραψε στην Λιετκαμπέλις.

Η Λιετκαμπέλις έκανε γνωστή την έναρξη της συνεργασίας της με τον Όγκουστιν Ρούμπιτ. Ο παίκτης αποκτήθηκε εξαιτίας του τραυματισμού του Αϊμάκ και έτσι θα αγωνιστεί στο Eurocup για πρώτη φορά μετά το 2017.

Ο 36χρονος έχει αγωνιστεί στην Euroleague με την Μπάμπεργκ, τον Ολυμπιακό, την Ζαλγκίρις Κάουνας και την Μπάγερν Μονάχου έχοντας 143 εμφανίσεις. Με τους Βαυαρούς ήταν μάλιστα βασικός και είχε βγει MVP του Ιανουαρίου το 2023, έχοντας 10,9 πόντους κατά μέσο όρο πριν τραυματιστεί στον αχίλλειο.

Έκτοτε έπαιξε με την Ροστόκ στην Γερμανία και την Αλ Κουβέιτ, με την οποία πέρσι σε πέντε αγώνες είχε 19,2 πόντους και 8,8 ριμπάουντ.