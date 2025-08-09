Ο Μπονγκά... εκνεύρισε τον Ντόντσιτς και την «πλήρωσε» με back to back τρίποντα

Ο Γερμανός φόργουορντ της Παρτιζάν, προκάλεσε τον Λούκα Ντόντσιτς στην φιλική αναμέτρηση της Σλοβενίας με την Γερμανία, με τον γκαρντ των Λέικερς να απαντάει στο παρκέ.

Στην διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης υπήρξε μια μικρή αψιμαχία ανάμεσα στους δύο καλαθοσφαιριστές, με τον Ντόντσιτς να δείχνει τον εκνευρισμό του για την συμπεριφορά του Μπονγκά.

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς, μάλιστα έδωσε την απάντησή του, ευστοχώντας σε δύο συνεχόμενα τρίποντα μπροστά στον Μπονγκά, που είχε επιφορτιστεί με το μαρκάρισμα του Σλοβένου γκαρντ.