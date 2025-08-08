Βαλένθια: Ανακοίνωσε ρεκόρ εισιτηρίων διαρκείας με 10.800 - Πούλησε και 3.700 για την ομάδα γυναικών

Η Βαλένθια ετοιμάζεται πυρετωδώς τη νέα αγωνιστική σεζόν που θα την βρει στην Ευρωλίγκα, με την ισπανική ομάδα να μπαίνει στο καινούργιο υπερσύγχρονο κλειστό της, την Roig Arena, με χωρητικότητα 15.600 θεατές.
Ανυπόμονοι για την καινούργια χρονιά είναι και οι φίλαθλοι των «νυχτερίδων», καθώς όπως ανακοίνωσε η ομάδα, πουλήθηκαν 10.800 εισιτήρια διαρκείας ενόψει της ερχόμενης σεζόν, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τον σύλλογο.
Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό η Βαλένθια, διατέθηκαν 3.700 διαρκείας για την ομάδα μπάσκετ γυναικών, σημειώνοντας ρεκόρ στο εγχώριο πρωτάθλημα.
🧡 #FamiliaTaronja— Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 25, 2025
