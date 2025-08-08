Μεταγραφή με άρωμα... ΝΒΑ από την Εφές: Φέρνει στην Πόλη τον σουτέρ Σουάιντερ

Κοντά σε μια πολύ μεγάλη κίνηση είναι η Εφές, καθώς όπως αναφέρει ο Μαρκ Στέιν η τουρκική ομάδα συμφώνησε με τον Κόουλ Σουάιντερ.

Τον σχεδιασμό της για την νέα αγωνιστική περίοδο συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς η Αναντόλου Εφές, με τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ να έχει αναλάβει πλέον τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας στην ομάδα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ρεπόρτερ του ΝΒΑ, Μαρκ Στέιν, η ομάδα της Πόλης βρίσκεται πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει μια σημαντική κίνηση, καθώς η Εφές θέλει να κάνει κάτοικο Κωνσταντινούπολης τον Κόουλ Σουάιντερ.

Ο 26χρονος Αμερικανός φόργουορντ βρίσκεται την τελευταία τριετία μεταξύ ΝΒΑ και G League και το δυνατό του σημείο είναι το σουτ από μακρινή απόσταση. Την τελευταία σεζόν σε 18 ματς στην G League εκτελούσε με 44,1% πίσω από τα 7,25μ.

Σε 35 εμφανίσεις στο ΝΒΑ έχει 3,1 πόντους και 1,2 ριμπάουντ ανά αγώνα, ενώ ολοκλήρωσε τη σεζόν στους Ράπτορς έχοντας 7,4 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 19,6 λεπτά κατά μέσο όρο.