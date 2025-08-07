Φιλική ήττα για την Τουρκία από την Λιθουανία - Ξεχώρισε ο Όσμαν

Η Τουρκία ηττήθηκε με 91-70 από τη Λιθουανία στο πρώτο της φιλικό ενόψει του Eurobasket 2025. Ξεχώρισε ο Τζέντι Όσμαν με 17 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Τουρκία και Λιθουανία αναμετρήθηκαν σε ένα φιλικό προετοιμασίας ενόψει του Eurobasket 2025. Οι Λιθουανοί ήταν αυτοί που κατάφεραν στο τέλος να πανηγυρίσουν τη νίκη με 91-70. Από νωρίς στον αγώνα οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι, με την Τουρκία να μην βρίσκει ρυθμό στο ματς και να μην έχει λύσεις σε επίθεση και άμυνα.

Για την Τουρκία ξεχώρισε ο Τζέντι Όσμαν με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ διψήφιος ήταν και ο Φουρκάν Κορκμάζ με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από την άλλη, για την Λιθουανία ο Μαργκίνις Νορμάντας πέτυχε 15 πόντους, πήρε 4 ριμπάουντ και έδωσε 3 ασίστ, ενώ ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις συμπλήρωσε 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 12-21, 31-52, 52-73, 70-91

Τα στατιστικά του αγώνα.