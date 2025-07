Η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ επισημοποίησε το deal με τον Γάλλο άσο, που θα ανακοινώθηκε για τα επόμενα 2 χρόνια, συνεχίζοντας τις σημαντικές ενισχύσεις.

Ο Κορντινιέ ήταν από τους πρωταγωνιστές της Βίρτους Μπολόνια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague, μετρώντας 12 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ μέσο όρο.

👋 Welcome to the club @izaycordinier #WhereIStand pic.twitter.com/EfGCHSQyT6