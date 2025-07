Αποθέωσε τους Ουόριορς ο Κάζινς: «Από τους καλύτερους οργανισμούς στο NBA»

Ο πρώην ΝΒΑer αναφέρθηκε στις συνθήκες που γνώρισε στην ομάδα του Σαν Φρανσίσκο, τονίζοντας πως οι Ουόριορς δεν άφηναν τίποτα στην τύχη του, ακόμα και τις οικογένειες των παικτών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο podcast «Run it Back»:

«Είναι σίγουρα ένας από τους καλύτερους οργανισμούς στο NBA (σ.σ. οι Ουόριορς). Συμπεριφέρονται καλά στους παίκτες, στις οικογένειες των παικτών και μάλιστα στα πάντα. Για παράδειγμα κατά τη διάρκεια των τελικών του NBA είχαν βάλει ξεχωριστό αεροπλάνο για τις οικογένειες».

The Warriors don’t just take care of their players — they take care of the whole squad 🤝



Boogie backed up Jimmy Butler’s claim: the treatment in Golden State is unmatched 🗣️ pic.twitter.com/Zfp2xCnQKh