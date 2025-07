Ζαλγκίρις: Συνεχίζει στο Κάουνας ο Μπιρούτις (pic)

Στο Κάουνας θα παραμείνει ο Λιθουανός ψηλός, που πέρυσι μέτρησε 5,3 πόντους και 2,7 ριμπάουντ ανά ματς στην Euroleague.

Η Ζαλγκίρις ενεργοποίησε τον όρο που υπήρχε στο συμβόλαιό του και τον κράτησε στη "Zalgirio Arena", επεκτείνοντας τη συνεργασία της μαζί του για τουλάχιστον μία σεζόν.

