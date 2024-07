Υπόθεση Χεζόνια: Παραμένει ανοικτό το παράθυρο του ΝΒΑ, αυτό είναι το buy out

Όπως είχε αναφερθεί από τις ΗΠΑ, δεν είναι λίγες οι ομάδες που δείχνουν ενδιαφέρον για τον Κροάτη φόργουορντ, ο οποίος παρά το ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο πλέον με τη Ρεάλ, μπορεί να κοιτάει και στο ΝΒΑ.

Το Basketnews και ο Ντονάτας Ουρμπόνας έρχονται να επιβεβαιώσουν το ανοικτό παράθυρο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για πιθανή επιστροφή του παίκτη στο ΝΒΑ, ενώ αποκαλύπτει και το ποσό του buy out. H σχετική ρήτρα ανέρχεται στα 830.000 δολάρια και η διορία λήγει στις 20 Ιουλίου, αν θέλει κάποια ομάδα από το ΝΒΑ να τον αποκτήσει.

Αρκετοί σκάουτερς από το ΝΒΑ βλέπουν τον Χεζόνια ως μια ιδανική λύση για οποιαδήποτε ομάδα, καθώς με το ώριμο και το all around παιχνίδι του μπορεί να βοηθήσει με κάθε τρόπο. Παράλληλα, προέρχεται από μια εξαιρετική χρονιά με 13,5 πόντους (43% στο τρίποντο), 4,6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο στη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

The NBA is still a strong possibility for Mario Hezonja, according to sources. He has an NBA out clause until July 20 for less than the CBA slotted number ($0.83M).



Hezonja, 29, has attracted significant interest from numerous NBA teams, per sources. https://t.co/ivfv4EbEOu