«Ο Ναν ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό για 2 χρόνια»

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Παναθηναϊκός μετά και την πρόκριση του Final-4 του Βερολίνου, με τους "πράσινους" να κερδίζουν την Μακάμπι στο φλεγόμενο ΟΑΚΑ κάνοντας το 3-2 στην σειρά.

Λίγα λεπτά μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Ισπανός δημοσιογράφος Τσέμα Λούκα με tweet του ανέφερε πως ο Κέντρικ Ναν επέκτεινε την συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα δυο χρόνια.

Δείτε το tweet:

ÚLTIMA HORA: Kendrick Nunn has signed a two-year extension with Panathinaikos. NBA out this summer.



Kendrick Nunn ha firmado ya la renovación por dos temporadas con Panathinaikos. Salida NBA este verano.