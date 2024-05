Αν μη τι άλλο το «άλμα» του Ρογκαβόπουλου ήταν εντυπωσιακό και ο ίδιος, όπως και ο προπονητής του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, θέλει να τον δει να κάνει step up και στο φινάλε του ισπανικού πρωταθλήματος.

Από τους 4,9 πόντους, τα 1,3 ριμπάουντ και τις 0,4 ασίστ που είχε κατά μέσο όρο στα 24 παιχνίδια της Euroleague στη regular season, κατάφερε αρχικά να τους ανεβάσει στα play in (κόντρα σε Μακάμπι και Βίρτους) σε 9,5 πόντους, 4 ριμπάουντ, 0,5 ασίστ και 1,5 κλεψίματα μ.ο.

Μπορεί η Μπασκόνια να αποκλείστηκε με 3-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στα play off της Euroleague, όμως ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις.

Boost up Ρογκαβόπουλου: Διπλασίασε τους αριθμούς του σε play in και play off