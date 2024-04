Ολυμπιακός: 27 χρόνια από την κατάκτηση του πρώτου Ευρωπαϊκού

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το αποψινό Game 1 της σειράς με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη την ίδια ημέρα που συμπληρώνονται 27 χρόνια από την κατάκτηση του πρώτου Ευρωπαϊκού.

Σαν σήμερα, το μακρινό 1997, ο Ολυμπιακός επικρατούσε της Μπαρτσελόνα στο Final-4 της Ρώμης με 73-58 και κατακτούσε το πρώτο ευρωπαϊκό του τίτλο.

«Σαν σήμερα πριν από 27 χρόνια ο Ολυμπιακός επικράτησε 73-58 της Μπαρτσελόνα στη Ρώμη και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί της Ευρώπης», αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε ανάρτηση της για την επέτειο των 27 χρόνων.

🏆 Just like today, 27 years ago, Olympiacos edged Barcelona in Rome 73-58 and climbed the highest step on the European ladder!!!



