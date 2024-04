Σπανούλης: «Το ελληνικό μπάσκετ είναι ψηλά, είμαι χαρούμενος που βλέπω τις ομάδες στην ελίτ»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για τη συμμετοχή του Περιστερίου στο Final Four του BCL, την πορεία και τους στόχους της ομάδας του, αλλά και την πρόοδο του ελληνικού μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τη φετινή πορεία του Περιστερίου στο BCL: «Μας έχει δέσει σαν ομάδα αυτή η διαδρομή, μας έχει δέσει σαν ομάδα, έχει φτιάξει τη χημεία μας και τώρα ετοιμαζόμαστε για αυτό το Final Four, να πάμε να κάνουμε δύο πολύ καλά παιχνίδια».

Για το γεγονός πως η ομάδα του είναι η μόνη ελληνική ανάμεσα σε τρεις ισπανικές: «Όπως είπα και μετά το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό, είναι τεράστια επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ να έχει δύο ομάδες στα playoffs της EuroLeague με προοπτική να πάνε στο Final Four και μία ομάδα στο Final Four του BCL. Και είχαμε ακόμα μία ομάδα στα playoffs τον Προμηθέα. Βλέπουμε ότι το ελληνικό μπάσκετ είναι ψηλά, όχι μόνο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, αλλά κι άλλες ομάδες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το μπάσκετ είναι στο αίμα και στην κουλτούρα του Έλληνα και είμαι πολύ χαρούμενος, που εγώ σαν Έλληνας και σαν άνθρωπος του μπάσκετ που βλέπω ελληνικές ομάδες να προοδεύουν και να είναι στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ».

Για τις τρεις νίκες στο Top-16: «Οι σχέσεις, η χημεία και η αυτοπεποίθηση χτίζονται κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς και κατά τη διάρκεια της χρονιάς υπάρχει διαχείριση καταστάσεων. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο και το πιο σημαντικό πράγμα για μία ομάδα και για έναν προπονητή. Η διαχείριση διαφόρων καταστάσεων, θετικών ή αρνητικών. Εμείς διαχειριστήκαμε αυτές τις καταστάσεις εξαιρετικά, δεν τα παρατήσαμε ποτέ, δείξαμε αυτοπεποίθηση. Είχαμε μία νοοτροπία που αρνούμασταν να τα παρατήσουμε και να χάσουμε. Μέσα από αυτή την επίπονη διαδικασία καταφέραμε να δέσουμε πολύ σαν ομάδα, να πιστέψουμε παραπάνω στους εαυτούς μας και να καταφέρουμε αυτή τη στιγμή να είμαστε στο Final Four».

Για τα... κουτάκια των στόχων στα αποδυτήρια: «Είναι κάτι που συνεννοηθήκαμε με τα παιδιά και βάλαμε ως στόχο, μακάρι να σβήσουμε κι άλλα».

Για την Τενερίφη και τον ημιτελικό του Final Four: «Οι ομάδες ξέρουν η μία την άλλη. Ξέρουμε ποια είναι τα δυνατά τους σημεία, ποια είναι τα αδύνατα στοιχεία τους. Κι αυτοί μας ξέρουν καλά. Τα παιχνίδια στο Final Four είναι διαφορετικά παιχνίδια. Εμείς θέλουμε να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και σωματικά να ανταπεξέλθουμε σε έναν ημιτελικό Final Four και πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι.

Η Τενερίφη είναι μία έμπειρη ομάδα. Νομίζω είναι το πέμπτο της Final Four στο BCL. Έχει τον ίδιο προπονητή πάρα πολλά χρόνια, ξέρουν να παίζουν μαζί. Είναι πάρα πολύ έμπειροι, έχουν μεγάλο μέσο όρο ηλικίας, ξέρουν από τέτοιες καταστάσεις. Από την άλλη εμείς είμαστε μία ομάδα που είναι πεινασμένη. Έχουμε μόνο τον Ράγκλαντ που έχει παίξει ένα Final Four BCL. Έχουμε κι άλλα έμπειρα παιδιά, αλλά για πολλούς είναι η πρώτη φορά. Αυτό έχει και θετικά και αρνητικά. Θα κρατήσουμε το κίνητρο και τη δίψα».