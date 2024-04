Μυθικό video του ESPN για τα playoffs του NBA (vid)

Το μυθικό video του ESPN ξεκινάει με τον Τζέισον Τέιτουμ και τον θρύλο τον Μπόστον Σέλτικς, Μπιλ Ράσελ, συνεχίζεται με τον Λεμπρόν Τζέιμς και τον αείμνηστο Κόμπε Μπράιαντ.

Στη συνέχεια ο Νίκολα Γιόκιτς βγάζει... alley oop στον Καρμέλο Άντονι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα... λέει με τον Καρίμ Αμντούλ Τζαμπάρ και ο Λούκα Ντόντσιτς αγκαλιάζει τον Ντιρκ Νοβίτσκι.

Δείτε το απολαυστικό video του ESPN:

The NBA playoffs: Where superstars become legends 💭



Who will be next? pic.twitter.com/zQ2zxVS7bi