Euroleague: MVP των play-in ο Λορένζο Μπράουν

Η Μακάμπι Τελ-Αβίβ επικράτησε της Μπασκόνια στο Βελιγράδι και θα βρεθεί στο δρόμο του Παναθηναϊκού για τα play-offs της Ευρωλίγκα, σε μια σειρά θα ξεκινήσει την ερχόμενη Τρίτη (23/4, 20:30) στο ΟΑΚΑ.

Η ομάδα του Οντέτ Κάτας είχε πρωταγωνιστή τον Λορέντζο Μπράουν, ο οποίος «μέτρησε» 29 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και ένα κλέψιμο στην αναμέτρηση της ομάδας του με τους "Βάσκους", συγκεντρώνοντας 35 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, κάνοντας δικό του τον τίτλο του MVP των play-in.

Δείτε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του Μπράουν:

Lorenzo Brown achieve Play-In Showdown MVP honors🥇



A season-high 29 PTS & 35 PIR to help @MaccabiTLVBC lock up the 7th seed in the Playoffs✔️



MVP of the Play-In Showdown I @PaniniAmerica pic.twitter.com/8C4RHbcnt8