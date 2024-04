Ίρβινγκ: «Θα λάτρευα να είμαι στην Team USA»

Oι Αμερικανοί στέλνουν την αφρόκρεμα στο Παρίσι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες με τα μεγαλύτερα ονόματα του ΝΒΑ να δίνουν το παρών. Ανάμεσά τους όμως δε θα είναι ο Κάιρι Ίρβινγκ ο οποίος δεν έκρυψε τη στεναχώρια του που δε θα φορέσει τη φανέλα της χώρας του.

«Θα λάτρευα να είμαι στην Team USA. Απλά δεν ταίριαξα στην ομάδα. Μεγάλωσα σε μια εποχή που έπρεπε να περάσεις από try out για να πάρεις τη θέση σου για την Team USA. Υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ μας και στα try outs. Μου έχουν λείψει εκείνες οι μέρες που ήμασταν όλοι μαζί και ανταγωνιζόμασταν ο έναν τον άλλο» είπε χαρακτηριστικά ο Ίρβινγκ.

Kyrie Irving says he misses the days of competing & trying out for Team USA:



“I would have loved to (play for Team USA)… I just didn’t fit into this team…I grew up in a time where we actually had to try out for USAB and we did meetup as a group and as peers and there was a… pic.twitter.com/L1EvS31LMx