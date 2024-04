Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Μπάτλερ: Εκτός δράσης για εβδομάδες

Σοβαρός, όπως αποδείχθηκε ήταν ο τραυματισμός του Τζίμι Μπάτλερ, καθώς ο παίκτης των Χιτ αναμένεται να απουσιάσει για αρκετές εβδομάδες από την ενεργό δράση.

Ο Αμερικανός σταρ των Χιτ προσγειώθηκε πάνω στο πόδι του ο Κέλι Ούμπρε και τραυματίστηκε στο δεξί του γόνατο και οι φόβοι για σοβαρό τραυματισμό επιβεβαιώθηκαν.

Ο All Star γκαρντθα παραμείνει εκτός δράσης για πολλές εβδομάδες, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Σαμς Σαράνια, αφού τραυματίστηκε στον έσω πλάγιο σύνδεσμο στο γονάτου του. Αυτό σημαίνει ότι αν οι Χιτ καταφέρουν να προκριθούν στα playoffs, θα στερηθούν τις υπηρεσίες του -τουλάχιστον- στον πρώτο γύρο.

The expectation is Miami's Jimmy Butler will be out multiple weeks, sources said. Butler remarkably played the final three quarters vs. 76ers last night with what is now feared to be an MCL injury. https://t.co/dEDMAuuXuN