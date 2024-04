Το NBA «τελείωσε» τον Τζοντέι Πόρτερ - Ισόβιος αποκλεισμός για παράνομο στοιχηματισμό!

Ο Τζοντέι Πόρτερ κατηγορήθηκε ότι προσποιήθηκε τραυματισμούς σε δύο αγώνες των Ράπτορς, προκειμένου να περάσουν ως under σε στοιχηματικά κουπόνια οι επιδόσεις τους σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ.

Το NBA άνοιξε αμέσως έρευνα για τον 24χρονο φόργουορντ και διαπιστώθηκε η ενοχή του Πόρτερ, με τον κομισάριο του NBA, Άνταμ Σίλβερ να μην δείχνει καμία ανοχή «τελειώνοντας» ουσιαστικά την καριέρα του νεαρού καλαθοσφαιριστή.

Το πειθαρχικό όργανο του NBA, αποφάσισε τον ισόβιο αποκλεισμό του Τζοντέι Πόρτερ, που πλέον δεν έχει το δικαίωμα να αγωνίζεται σε αγώνες του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου, αλλά ούτε και στην G-League.

Ο Τζοντέι Πόρτερ, που μπήκε ως undrafted στο ΝΒΑ το 2019, έπαιξε σε 37 ματς σε Γκρίζλις και Ράπτορς έχοντας 3,7 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 11,2 λεπτά κατά μέσο όρο.

