Μόχθησαν για την πρόκριση Σίνερ και Αλκαράθ (vids)

Ειδικά ο νεαρός Ισπανός (Νο.3 στον κόσμο)... τα είδε όλα κόντρα στον εφτάψυχο Γιαν Λέναρντ Στρουφ, που έδωσε μεγάλη μάχη για να πάρει ρεβάνς για την ήττα του στον περσινό τελικό της διοργάνωσης.

Ο 34χρονος Γερμανός (Νο.24) έσωσε τέσσερα ματς πόιντ (τα τρία διαδοχικά) στο 5-3 του τρίτου σετ και επέστρεψε από το 3-0 στο τάι μπρέικ που ακολούθησε, αλλά ηττήθηκε τελικά με 6-3, 6-7(5), 7-6(4) σε 2 ώρες και 52 λεπτά.

Ο Καρλίτος, λοιπόν, συνεχίζει την προσπάθεια προς το three-peat στην πατρίδα του (έχει 14 σερί νίκες) και ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο Αντρέι Ρούμπλεφ, που νωρίτερα άφησε εκτός τον Τάλον Γκρίκσπορ.

Πολύ δύσκολη νίκη πέτυχε και ο Σίνερ, που αντιμετωπίζει και πρόβλημα στο ισχίο του. Ο 22χρονος Ιταλός, Νο.2 στον κόσμο, έκανε την ανατροπή κόντρα στον Καρέν Χατσάνοφ (Νο.17) και επικράτησε με 5-7, 6-3, 6-2 σε 2 ώρες και 10 λεπτά.

Ο νικητής του Australian Open είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει φτάσει στα προημιτελικά όλων των μεγάλων τουρνουά τη φετινή σεζόν και βρίσκεται στην οκτάδα της Μαδρίτης για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο επόμενος αντίπαλός του θα προκύψει από το ματς Αλιασίμ-Ρουντ.

COUNT ‘EM ✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️@carlosalcaraz takes the 2023 final rematch vs Struff in the deciding set tiebreak to make it FOURTEEN wins in a row in Madrid!#MMOPEN pic.twitter.com/7Ek7MUUMZm