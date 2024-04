ΝΒΑ: Προπονητής της χρονιάς ο Μαρκ Ντάινο των Θάντερ

Ο 39χρονος προπονητής ψηφίστηκε από τους συναδέλφους του ως ο καλύτερος coach της σεζόν, αφού οδήγησε τους Θάντερ στην 1η θέση της δυτικής περιφέρειας με ρεκόρ 57-25.

Στην σχετική ψηφοφορίας συμμετείχαν και οι 30 προπονητές του NBA, με τον Ντάινο να συγκεντρώνει την προτίμηση των συναδέλφων του για την εξαιρετική δουλειά του με τους Θάντερ.

ESPN Sources: The Oklahoma City Thunder’s Mark Daigneault has been voted the National Basketball Coaches Association's NBA coach of the year. Voting is among the league’s 30 head coaches. pic.twitter.com/77LRg8mduG