Μπακς: Αμφίβολος για το Game 1 με τους Πέισερς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Οι Μπακς αντιμετωπίζουν τους Ιντιάνα Πέισερς στην σειρά των play-off του ΝΒΑ και άπαντες στο Μιλγουόκι ανησυχούν για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σταρ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Σέλτικς πριν λίγες μέρες και έκτοτε δεν έχει αγωνιστεί στα τρία τελευταία παιχνίδια της κανονικής περιόδου. Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο Αντετοκούνμπο έχει σπάνια ικανότητα στη γρήγορη αποθεραπεία, ωστόσο το συγκεκριμένο σημείο, είναι ένα από τα πιο περίεργα. Όπως γίνεται κατανοητό η συμμετοχή του "Greak Freak" στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι των play-off κόντρα στην παρέα του Χαλιμπάρτον κρίνεται αμφίβολη, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να συνεχίζει την αποθεραπεία του.

Update on an All-NBA star ahead of playoffs:



Bucks' Giannis Antetokounmpo (calf) is rehabbing daily but there's some real doubt for his status to begin series vs. Pacers on Sunday, sources say. Although Giannis has rare recovery ability, he's very much up in the air for Game 1.