Ρεκόρ προσέλευσης κόσμου στην ιστορία της Euroleague από την Παρτιζάν με σχεδόν 20.000 εισιτήρια ανά αγώνα!

Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή η Παρτιζάν και οι φίλαθλοί της δημιούργησαν το μεγαλύτερο ρεκόρ προσέλευσης κόσμου κατά μέσο όρο στην κανονική περίοδο της Euroleague.

Τι σημαίνει αυτό; Στα 34 ματς που έδωσε εντός έδρας η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο μέσος όρος των εισιτηρίων ήταν 19.916 σε κάθε παιχνίδι. Αριθμός ικανός για να δημιουργήσει το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης όσον αφορά τους μέσους όρους.

Παρότι η Παρτιζάν δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μία θέση ούτε στα play -in, ο κόσμος της ήταν πάντα εκεί, στο πλευρό της. Ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι, που ήταν αδιάφορο βαθμολογικά απέναντι στη Βαλένθια, η Stark Arena ήταν κατάμεστη.

HIGHEST EVER AVERAGE ATTENDANCE IN EUROLEAGUE! 😲



In a season where they didn't reach the post season and to still have this record shows that @PartizanBC fans are fans of the team and not the results 👏#EveryGameMatters pic.twitter.com/AX3t7uqwAX