Απίθανος Όστιν Ριβς: Έπαιξε και στα 82 ματς των Λέικερς στη regular season! (pic)

O Όστιν Ριβς αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παίκτες τα τελευταία χρόνια, που κάνουν καριέρα στο NBA χωρίς να έχουν επιλεγεί στο draft, με τους Λέικερς να βρίσκουν «φλέβα χρυσού».

Ο Ριβς μέσα από την παρουσία του στους «Λιμνάνθρωπους» κέρδισε μια θέση στην team USA για το Παγκόσμιο Κύπελλο το περασμένο καλοκαίρι και την φετινή σεζόν αναδείχθηκε σε βασικό γρανάζι των Λέικερς.

Ο 25χρονος γκαρντ, μάλιστα έκανε το... ακατόρθωτο αφού αγωνίστηκε και στους 82 αγώνες της regular season του NBA, μετρώντας 15,8 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ ανά αγώνα.

All 82. Salute to an iron man season 🫡 pic.twitter.com/Ts1kozGIzx