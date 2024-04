Ουέστμπρουκ για Γιόκιτς: «Είναι φανταστικός, αλλά δεν είναι σαν εμένα» (vid)

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ μπορεί να έχει περιοριστεί σε έναν περισσότερο... βοηθητικό ρόλο για την ομάδα των Λος Άντζελες Κλίπερς, παραμένει ένα από τους ποιοτικότερους γκαρντ του NBA. Αυτό το απέδειξε και στη μεγάλη νίκη στη σπουδαία αναμέτρηση των Καλιφορνέζων με τους Ντένβερ Νάγκετς.

Οι γηπεδούχοι κατάφερναν να πάρουν τη νίκη απέναντι στην παρέα του Νίκολα Γιόκιτς, με τον σπουδαίο σέντερ να χάνει το σουτ που θα έδινε το «διπλό» στην ομάδα του.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε, ο MVP της σεζόν 2016-17, μίλησε για τον σπουδαίο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, ο οποίος κατέγραψε ένα τρομερό triple double στο εν λόγω ματς με 36 πόντους, 17 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Ο Αμερικάνος γκαρντ εξέφρασε το σεβασμό του για τον «Τζόκερ», αλλά δεν παρέλειψε να... ξεκαθαρίσει την άποψη του για το εάν ο Σέρβος βρίσκεται στο επίπεδό του.

«Κανείς δεν είναι σαν εμένα. Κανείς, σταματήστε το αυτό. Κανείς δεν είναι σαν εμένα. Ο Νίκολα είναι φανταστικός παίκτης αλλά όχι σαν εμένα. Και εγώ δεν είμαι σαν αυτόν», ανέφερε.

Russell Westbrook was asked about playing against Nikola Jokic who is a “triple-double monster” like him.



Russ: “Ain’t nobody like me. Nobody like me. We’re gon stop that right there. Nobody like me. Nikola is a hell of a player, but he’s not me, I’m not him…”



[via @joeylinn_] pic.twitter.com/tr8eRogHDB