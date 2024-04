Αινιγματικός o Λεμπρόν για το μέλλον του - Οι Λέικερς κάνουν τα πάντα για να τον κρατήσουν (vid,pic)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς τα έδωσαν όλα για να μπορέσουν να «σπάσουν» την έδρα των Ντένβερ Νάγκετς όμως ο Τζαμάλ Μάρεϊ είχε άλλα σχέδια. Με παρόμοιο τρόπο όπως και στο Game 2 της σειράς με ένα δικό του σουτ στα τελευταία δευτερόλεπτα έδωσε τη νίκη στην ομάδα του, έκανε το 4-1 στη σειρά και έστειλε τους «Λιμνάνθρωπους» από νωρίς για καλοκαιρινές διακοπές.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς μπορεί να αποκλείστηκε από πολύ νωρίς στα φετινά πλέι οφ του NBA, ωστόσο η συμβολή του και η επίδρασή του μέσα στο παρκέ τον κάνει να βρίσκεται ακόμα στην ελίτ των παικτών του μεγαλύτερου πρωταθλήματος στον κόσμο και όλα αυτά ενώ βαδίζει προς τα 40 του χρόνια. Τι να πει κανείς για αυτόν τον τύπο.

Ο ίδιος στη Συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά τον σκληρό αποκλεισμό ρωτήθηκε για εάν αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι του με τη φανέλα των Λέικερς. Ο Αμερικανός σουπερστάρ πρώτα το σκέφτηκε και ύστερα όντας αρκετά διστακτικός δήλωσε: «Δεν θα το απαντήσω αυτό», έχοντας και ένα μικρό γέλιο στο πρόσωπό του.

Η δήλωση αυτή σίγουρα γεμίζει τους φιλάθλους με ερωτηματικά για το μέλλον του θρυλικού πλέον μπασκετμπολίστα, για τον οποίο υπήρχαν ακόμη και έντονες φήμες ότι αυτή η σεζόν μπορεί να είναι η τελευταία της καριέρας του.

Η ομάδα του Λος Άντζελες ωστόσο, φαίνεται διατεθειμένη να κάνει ότι περνάει από το χέρι της, ώστε να κρατήσει τον «Βασιλιά» στην πόλη των αγγέλων, ακόμη και να του προσφέρει το μέγιστο δυνατό τριετές συμβόλαιο ύψος 164 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την The Athletic.

