Θετικά νέα για τους Σίξερς: Μέσα στην εβδομάδα η επιστροφή του Εμπίιντ!

Ο Καμερουνέζος σέντερ αναγκάστηκε να μείνει για αρκετό καιρό στα... πιτς λόγω του τραυματισμού που υπέστη στο γόνατο, ωστόσο σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι η επιστροφή του Εμπίιντ στην αγωνιστική δράση πλησιάζει.

Ο γνωστός insider του NBA, αποκάλυψε ότι ο Εμπίιντ θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ξανά με τους Σίξερς μέσα στην εβδομάδα, με την επιστροφή του Καμερουνέζου σέντερ να αλλάζει τις ισορροπίες.

Ο Καμερουνέζος ψηλός μετράει την εφετινή χρονιά 35.3 πόντους, 11.3 ριμπάουντ και 5.7 ασίστ κατά μέσο όρο, αποτελώντας το σημείο αναφοράς των Σίξερς που βρίσκονται στην 8η θέση και δίνουν μάχη για την απευθείας είσοδο στα playoffs.

ESPN Sources: Philadelphia 76ers star Joel Embiid is nearing a return and expected to play this week. The reigning MVP has been out since January 30 with a left meniscus injury. His status for Tuesday vs. OKC is expected later today. pic.twitter.com/Rn4mb6Qizv