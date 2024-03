Έπαθαν... Super League στο NCAA: Έβγαλαν μεζούρα για την γραμμή του τριπόντου! (vid)

Το ματς διεξήχθη στην έδρα που φιλοξενεί τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, το «Moda Center» και στη διάρκεια της προθέρμανσης διαπιστώθηκε ότι στην μια πλευρά η γραμμή του τριπόντου δεν είχε τοποθετηθεί σωστά.

Οι υπεύθυνοι του γηπέδου, μάλιστα έβγαλαν μεζούρες για να μετρήσουν την απόσταση και διαπίστωσαν ότι πράγματι οι γραμμές δεν είχαν τοποθετηθεί στις διαστάσεις που πρέπει, με το NCAA να τοποθετείται για το περιστατικό.

Όπως ανέφερε η διοργανώτρια αρχή, οι προπονητές των δύο ομάδων ενημερώθηκαν για το λάθος και πήραν την απόφαση να διεξαχθεί κανονικά το ματς χωρίς να έχουν διορθωθεί οι γραμμές!

Το NCAA, μάλιστα ενημέρωσε ότι θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η... ανωμαλία να διορθωθεί πριν από το επόμενο ματς που θα διεξαχθεί στο «Moda Center».

Officials confirmed that the three-point lines are different distances on each side of the court in the NC State-Texas Elite Eight game.



The two teams agreed to play through it.pic.twitter.com/Xfsw2icjxW