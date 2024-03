Ο ηγέτης της Μονακό παρακολούθησε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βίρτους και έκανε το δικό του σχόλιο για το καλάθι του Κέντρικ Ναν που έκρινε την αναμέτρηση.

Ο Μάικ Τζέιμς με μήνυμά του στο twitter, θυμήθηκε παλαιότερη δήλωση του Ναν, αναφέροντας: «Είπε ότι ήταν ο καλύτερος επιθετικός παίκτης», αποθεώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον Αμερικανό γκαρντ του Τριφυλλιού.

He did say he was the best offensive player 🤷🏽‍♂️