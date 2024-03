To καλάθι του Ναν που χάρισε την σπουδαία νίκη στον Παναθηναϊκό μέσα στην Βίρτους (vid)

Από μηχανής θεός ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού ήταν ο ήρωας για την ομάδα του, καθώς με το σκορ ισόπαλο στο 79-79, ο Ναν σκόραρε ένα πολύ δύσκολο καλάθι με φλότερ, νικώντας και την άμυνα του Παγιόλα.

Ο γκαρντ των πρασίνων χάρισε ένα σπουδαίο διπλό στο τριφύλλι, με τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν να το πανηγυρίζουν έξαλλα μπαίνοντας στο παρκέ για να αγκαλιάσουν τον συμπαίκτη τους.

Δείτε εδώ το καλάθι του Ναν:

KENDRICK NUNN RIPS THE W OUT OF VIRTUS BOLOGNA HANDS🤯pic.twitter.com/1M6c0HoUX7