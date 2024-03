Οι πανηγυρισμοί για την 50άρα του Ντέιβις - Πήρε την μπάλα σπίτι του ο Αμερικανός (vid)

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις έγραψε ιστορία, καθώς στη νίκη της Φενέρ κόντρα στην Άλμπα σημείωσε 50 πόντους σπάζοντας με το ρεκόρ με τους περισσότερους σε έναν αγώνα που διατηρούσε ο Σέιν Λάρκιν (49π.). Πήρε την μπάλα του παιχνιδιού σπίτι του ο Αμερικανός.

Το πρόσωπο της αναμέτρησης της Φενέρ με την Άλμπα Βερολίνου έμελλε να είναι ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις. Ο Αμερικανός φόργουορντ της τουρκικής ομάδας έσπασε όλα τα κοντέρ, μέτρησε 50 πόντους με 9/11δ. 9/16τρ σε μια απίθανη εμφάνιση για τον παίκτη του Σάρας.

Ο Χέις-Ντέιβις έσπασε το ρεκόρ που κρατούσε ο Λάρκιν (49π.) από το 2019, με τους συμπαίκτες του να πανηγυρίζουν έξαλλα για την επιτυχία του Αμερικανού. Μάλιστα ο παίκτης της τουρκικής ομάδας μετά το τέλος του παιχνιδιού πήρε την μπάλα στο... σπίτι του.

Δείτε μερικά βίντεο από τους πανηγυρισμούς:

NEW RECORD FOR MOST POINTS IN A SINGLE EUROLEAGUE GAME!!! 💥😳



NIGEL HAYES-DAVIS 50 POINTS!!!!🔥🔥🔥@NIGEL_HAYES l @FBBasketbol pic.twitter.com/MnWhGno792 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 29, 2024

THE POINTS THAT MADE HISTORY! 😍



The EUROSTEP for the EuroLeague scoring record 💯



50 POINTS 👀👀👀@NIGEL_HAYES l @FBBasketbol pic.twitter.com/WBMFdtwZJj — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 29, 2024

Somebody make sure Nigel Hayes-Davis is alright after his teammates stampeded him 😂 pic.twitter.com/5DL4jDoS17 — BasketNews (@BasketNews_com) March 29, 2024