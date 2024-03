Δεν βλέπει «αιώνιους» στο Final-4 ο Μπογκντάνοβιτς (vid)

Ο Σέρβος σταρ κλήθηκε να δώσει τις εκτιμήσεις του για τις ομάδες που θα πάνε στο Βερολίνο μιλώντας στην επίσημη σελίδα της Euroleague, με τους "αιώνιους" να βρίσκονται εκτός κάδρου.

Όσο για τις ομάδες που "βλέπει" ο άσος των Χοκς;

Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε και... κατόπιν σκέψεως, έδωσε «ψήφο» και στην Μπασκόνια.

Next up to give his Final Four predictions, @LeaderOfHorde 👀



Agree with his choices of teams that will be in Berlin?