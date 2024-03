Λάμψη αστέρων στο Λέικερς-Ουόριορς: Στο γήπεδο οι Λόπεζ-Άφλεκ, η Κιμ Καρντάσιαν, αλλά κι ο Τζόκοβιτς (vid)

Πολλά αστέρια από όλους τους χώρους της showbiz και του αθλητισμού βρέθηκαν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι των Λέικερς με τους Ουόριορς.

Στις court seats βρέθηκαν η Τζένιφερ Λόπεζ μαζί με τον Μπεν Άφλεκ, ενώ μαζί τους ήταν και ο 12χρονος γιος του ηθοποιού.

Στον αγώνα βρέθηκε και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος αντάλλαξε δώρα με τον Στεφ Κάρι: μια ρακέτα για μια υπογεγραμμένη φανέλα.

Ακόμα, το ματς παρακολούθησαν η Κιμ Καρντάσιαν και ο ράπερ Bad Bunny.



Jennifer Lopez and Ben Affleck attend the Los Angeles Lakers and Golden State Warriors game. pic.twitter.com/6ZNWkpjz1P