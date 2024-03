«Φωτιά» στην... κούρσα για το πλεονέκτημα έδρας, κρίσιμη η «διαβολοβδομάδα»!

Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός Aktor και η Φενέρμπαχτσε συμμετέχουν σε μια... οριακή και απολαυστική «κούρσα» για το πλεονέκτημα έδρας: Τα προγράμματα μέχρι το φινάλε, η κρίσιμη «διαβολοβδομάδα» και όλα τα δεδομένα.

Η φετινή EuroLeague είναι εξαιρετικά αμφίρροπη και αυτό φαίνεται από τις εναλλαγές στη βαθμολογία, αλλά και τις ισοβαθμίες σε θέσεις - κλειδιά. Για παράδειγμα, στη 10η θέση που οδηγεί στα Play-in επικρατεί... χαμός με τρεις ομάδες στο ίδιο ρεκόρ (Παρτιζάν, Βαλένθια και Μπάγερν Μονάχου στο 13-16) και δύο συλλόγους μια νίκη μακριά (Αναντολού Εφές και Αρμάνι Μιλάνο στο 12-17). Ωστόσο, «φωτιά» έχει μπει και στην «μάχη» της τετράδας, που οδηγεί στο πλεονέκτημα έδρας. Έτσι, το SDNA βάζει κάτω τα δεδομένα, πέντε «στροφές» πριν από την... καρό σημαία της regular season.

Αρχικά, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ρεκόρ 23-6 και βρίσκεται στην 1η θέση. Ακόμα και αν χάσει όλα τα εναπομείναντα παιχνίδια της έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την είσοδό της στα πλέι οφ. Προφανώς, με τις +3 νίκες νίκες από τη 2η Μπαρτσελόνα, η ομάδα του Τσους Ματέο έχει «κλειδώσει» και την κορυφή του ταμπλό.

Από εκεί και πέρα, όλα δείχνουν πως η 2η θέση θα κριθεί στις λεπτομέρειες μεταξύ της Μπαρτσελόνα (20-9 ρεκόρ) και της Μονακό (19-10 ρεκόρ). Άλλωστε, οι Μονεγάσκοι, που έχουν ούτως ή άλλως... στρωτό πρόγραμμα, μετρούν 2Χ2 κόντρα στους «μπλαουγκράνα» και έχουν το «πάνω χέρι» σε πιθανή ισοβαθμία μαζί τους.

Με τα τωρινά δεδομένα, η «Μπάρτσα» δεν ανησυχεί για την παρουσία της στην τετράδα, αφού βρίσκεται δύο νίκες μπροστά από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό Aktor και τη Φενέρμπαχτσε. Όμως, το σύνολο του Ρότζερ Γκριμάου θα δώσει δύο μεγάλα τεστ στην ερχόμενη «διαβολοβδομάδα» κόντρα στη «Φενέρ» και το «τριφύλλι» εκτός έδρας. Επομένως, σε μία εβδομάδα από τώρα η συζήτηση γύρω από την «Μπάρτσα» ενδέχεται να γίνει από... διαφορετική αφετηρία.

Το ελληνικό ενδιαφέρον, βέβαια, στρέφεται στις θέσεις 4-6, εκεί που ισοβαθμούν οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Aktor και Φενέρμπαχτσε με 18-11 ρεκόρ. Επί της ουσίας, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το προβάδισμα μετά τη σπουδαία νίκη τους στο ΣΕΦ, όμως στη βαθμολογία της Euroleague οι «πράσινοι» παρουσιάζονται ως 4οι, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα ματς μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν. Όπως γνωρίζετε, ο 4ος θα παίξει με πλεονέκτημα έδρας απέναντι στον 5ο, ενώ ο 6ος θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα τον 3ο. Πάντως, άπαντες μέχρι και την 6η θέση θα προκριθούν απευθείας στα πλέι οφ, αποφεύγοντας τις... περιπέτειες των Play-in. Ας δούμε και πιο αναλυτικά τα δεδομένα.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει δύο -θεωρητικά- εύκολα παιχνίδια της μπροστά της (Βιλερμπάν εντός, Ερυθρός Αστέρας εκτός) και τρία με μεγάλο βαθμολογικό κίνητρο και για τον αντίπαλο. Σε λίγες μέρες οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη σε ένα... do or die ματς για την «παρέα» του Σέιν Λάρκιν ενόψει Play-in, ενώ αντίστοιχο θα είναι πιθανότατα το σκηνικό και όταν παίξουν στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν. Την τελευταία αγωνιστική υπάρχει το κομβικό Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, με την τουρκική ομάδα να έχει πάρει το ματς του Α' Γύρου με +2 (79-77).

Από την πλευρά του, το σύνολο του Εργκίν Αταμάν μπαίνει σε μια κρίσιμη διπλή αγωνιστική (εκτός με Ερυθρό Αστέρα, εντός με Μπαρτσελόνα) και καλείται να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα στο ΣΕΦ. Μάλιστα, για το «τριφύλλι» θα ήταν σημαντικό να μπορέσει να καλύψει και το -8 του πρώτου αγώνα με τους Καταλανούς, γιατί αναφέραμε νωρίτερα πως η «Μπάρτσα» ενδέχεται να πέσει στη βαθμολογία. Από εκεί και πέρα, οι «πράσινοι» θα παίξουν τα... ρέστα τους για το πλεονέκτημα έδρας σε δύο ματς μακριά από το «σπίτι» τους: κόντρα σε μια ομάδα που «παλεύει» για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα (Βίρτους Μπολόνια) και απέναντι σε μία άλλη που θα κυνηγάει τα Play-in (Μπάγερν Μονάχου). Προφανώς, το φινάλε της regular season με την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου αντιμετωπίζεται ως "must win".

Τέλος, οι παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην επικείμενη «διαβολοβδομάδα» θα δώσουν τις δικές τους απαντήσεις. Μπορεί να μπει «σφήνα» η «Φενέρ» μεταξύ των «αιώνιων»; Αυτό είναι κάτι που θα ξέρουμε σε λίγες μέρες, αφού οι Τούρκοι θα παίξουν με την Μπαρτσελόνα (εντός) και την Αρμάνι Μιλάνο (εκτός) στη διπλή αγωνιστική που ακολουθεί. Το κλείσιμο της Euroleague περιλαμβάνει το εύκολο εντός έδρας με την Άλμπα Βερολίνου, τον «εμφύλιο» με την Αναντολού Εφές στην "Ulker Sports Arena" και τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, στον οποίον αναφερθήκαμε παραπάνω.

Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός έχει 2-0 τον Παναθηναϊκό Aktor και βρίσκεται στο 0-1 με τη Φενέρμπαχτσε, θέλοντας καλύψει στο ΣΕΦ το -2 του Α' Γύρου. Από την άλλη, οι «πράσινοι» είναι στο 1-1 με τους Τούρκους, αλλά δεν έχουν την ισοβαθμία, καθώς δεν πήραν τη διαφορά στο ΟΑΚΑ.

Σε κάθε περίπτωση, η «διαβολοβδομάδα» έχει μεγάλη βαρύτητα και μένει να φανεί αν σε επτά μέρες από σήμερα οι τρεις τους θα συνεχίζουν να παίζουν στο... όριο ή αν κάποιος θα έχει χάσει έδαφος. Ταυτόχρονα, όπως σημειώσαμε παραπάνω, έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε σε λίγες μέρες αν θα μπει στην εν λόγω συζήτηση τελικά και η Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τριών ισόβαθμων ομάδων (18-11 ρεκόρ) που «παλεύουν» για την 4η θέση (με vs αναγράφονται οι εντός έδρας αγώνες και με @ οι εκτός):

Ολυμπιακός

@ Αναντολού Εφές 19/3

vs Βιλερμπάν 21/3

@ Παρτιζάν 28/3

@ Ερυθρός Αστέρας 4/4

vs Φενέρμπαχτσε

Παναθηναϊκός

@ Ερυθρός Αστέρας 20/3

vs Μπαρτσελόνα 22/3

@ Βίρτους Μπολόνια 29/3

@ Μπάγερν Μονάχου

vs Άλμπα Βερολίνου 11/4

Φενέρμπαχτσε

vs Μπαρτσελόνα 20/3

@ Αρμάνι Μιλάνο 22/3

vs Άλμπα Βερολίνου 29/3

vs Αναντολού Εφές 5/4

@ Ολυμπιακός 12/2