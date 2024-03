Οταν έκανε την εμφάνισή του ο επικεφαλής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ και πριν το τζάμπολ του ντέρμπι των «αιωνίων», οι φίλοι του Ολυμπιακού τον υποδέχθηκαν με υβριστικά συνθήματα.

Ο ίδιος αντέδρασε γελώντας και στέλνοντας καρδούλες σε όλο το ΣΕΦ όπως και... φιλάκια στο κοινό των ερυθρολεύκων.

Δείτε το βίντεο:

Olympiacos fans welcome Giannakopoulos into the arena as he sends an air kiss 😁 pic.twitter.com/5nbOtBCTcB