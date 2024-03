Σενγκέλια: «Η Μπολόνια είναι μια τέλεια πόλη για να παίξεις μπάσκετ» (vid)

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την πόλη της Μπολόνια: «Μου αρέσει εδώ, για να είμαι ειλικρινής. Η Μπολόνια είναι μια τέλεια πόλη για να παίξεις μπάσκετ, όχι μόνο η πόλη, αλλά και το fanbase εδώ είναι καταπληκτικό»

Για την ποιος είναι ο λόγος της επιτυχημένης πορείας την φετινή σεζόν: «Η χημεία είναι το μυστικό συστατικό που χρειάζεται κάθε ομάδα. Μπορεί να έχεις πληθώρα ταλέντου αλλά αν η χημεία δεν κάνει το κλικ, συνήθως δεν μπορείς να φτάσεις τόσο μακριά»

«Στη Μπολόνια βρήκε το ιδανικό περιβάλλον για να εκτελεί, είναι ηγέτης και προσωποποιεί τη σύγχρονη εκδοχή του φόργουορντ», σημείωσε για εκείνον ο Λούκα Μπάνκι ενώ με πολύ καλά λόγια μίλησε και ο Ντάνιελ Χάκετ.

«Ο Τόκο είναι σαν ένα από αυτά τα τρένα που δεν σταματάνε ποτέ. Αγαπάει πολύ το παιχνίδι, είναι πολύ αφοσιωμένος σε αυτό και είναι αρκετά δύσκολος να παίξεις άμυνα πάνω του γιατί έχει μεγάλη ποικιλία στο παιχνίδι του»

