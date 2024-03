Σοκ στο Κινγκς-Ρόκετς: O Σενγκούν τραυματίστηκε και αποχώρησε με καροτσάκι! (vids)

Ο σέντερ των Ρόκετς, προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ και φάνηκε να γυρνάει το γόνατό του με την σκηνή του τραυματισμού του να προκαλεί σοκ σε συμπαίκτες, αντιπάλους και θεατές.

Ο Τούρκος καλαθοσφαιριστής, μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθεί με καροτσάκι εκτός γηπέδου, αφού δεν μπορούσε να πατήσει καθόλου το πόδι του, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Πλέον, αναμένονται τα νεότερα για τον σοκαριστικό τραυματισμό που υπέστη ο Σενγκούν, με την πρώτη εικόνα να μην είναι καθόλου ενθαρρυντική...

Alperen Sengun is down and holding his knee after an awkward fall.



Prayers up 🙏pic.twitter.com/UQjcFlSpYW