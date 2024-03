Τζέιμς: «Στον ΠΑΟ ήμουν πεινασμένος, εκπληκτικός ο Διαμαντίδης, θα… σκότωνα τον Σπανούλη σε μονό» (vid)

Ο 33χρονος άσος της Μονακό μίλησε για το παρελθόν του, τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, τους παίκτες που τον επηρρεάσαν, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Βασίλη Σπανούλη. Μάλιστα, για τον τελευταίο, τον οποίο προσπέρασε για να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ της Euroleague, απάντησε πως θα τον… σκότωνε αν έπαιζαν μονό, δικαιολογώντας την απάντησή του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην EuroLeague:

Για το πώς θα περιέγραφε τον καιρό που πέρασε σε κάθε ομάδα: «Νομίζω ότι στην Μπασκόνια ήμουν αφελής. Στον Παναθηναϊκό, πεινασμένος. Στο Μιλάνο πάνω από το κεφάλι μου. Στην ΤΣΣΚΑ ανανεωμένος. Στη Μονακό, έτοιμος».

Για το πόσο άλλαξε παίζοντας στην Ευρώπη: «Το να είμαι στην Ευρώπη μου επέτρεψε να μεγαλώσω ακόμα πιο γρήγορα από ότι ήδη ήμουν. Νομίζω ότι ήδη ωρίμαζα γρηγορότερα από τους περισσότερους ανθρώπους γύρω μου, αλλά όταν ήρθα εδώ και έπρεπε να είμαι μόνος μου, είχα να ξεκινήσω από το μηδέν κα να χτίσω τον εαυτό μου μέρα με τη μέρα. Νομίζω ότι απλά μου επέτρεψε να ωριμάσω, να μεγαλώσω, να ανακαλύψω πράγματα, να ξεπεράσω πόνο και δυσκολίες και καλές και κακές στιγμές. Αυτό μου επέτρεψε να ανακαλύψω ακριβώς ποιος ήμουν, πολύ νωρίς στη ζωή μου».

Για το αν είναι δυσκολότερο να σκοράρει στην Ευρώπη: «Νομίζω ότι η δυναμική στο πώς η Ευρώπη είναι χτισμένη με τους κανόνες, το μικρότερο γήπεδο και την ανυπαρξία των τριών δευτερολέπτων στην άμυνα, η ιδέα του να σκοράρεις στην Ευρώπη είναι πιο δύσκολη, απλά επειδή είναι λίγο πιο physical, με το πώς οι κανόνες σου επιτρέπουν να παίξεις. Οπότε από αυτούς τους παράγοντες, ναι».

Για το ποιοι παίκτες τον έχουν βοηθήσει στην καριέρα του: «Νομίζω ότι έχω προσπαθήσει να πάρω πράγματα από πολλούς ανθρώπους. Για παράδειγμα, όταν πρωτοήρθα, μου άρεσε πραγματικά ο Σέρχιο Γιουλ, ο Νάντο Ντε Κολό, ο Τεόντοσιτς, ο Κιθ Λάνγκφορντ, ο Ταϊρίς Ράις, ο Μάλκολμ Ντιλέινι. Για να αναφέρω μερικούς χωρίς να ξεφύγω.

Όσο μεγάλωνα στη λίγκα νομίζω ότι προφανώς ήταν σπουδαίο να παρακολουθείς τον Σπανούλη, ο Διαμαντίδης ήταν εκπληκτικός. Διαφορετικά πράγματα από παιχνίδια διαφορετικών ανθρώπων, ήταν κάτι που μου άρεσε να βλέπω, να παρατηρώ πώς το έκαναν και να δω τι πράγματα μπορώ να πάρω και να τα βάλω στο παιχνίδι μου.

Οπότε νομίζω ότι ήταν πολλοί άνθρωποι που είδα νωρίς και πολλοί άνθρωποι που είδα για να προσπαθήσω να μάθω πώς έκαναν συγκεκριμένα πράγματα και πώς απέκτησαν αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα. νομίζω ότι θα ήμουν εδώ όλη τη μέρα αν έπρεπε να συνεχίσω τη λίστα».

Για το ποιός του έδωσε την καλύτερη συμβουλή: «Βασικά όλοι. Νομίζω ότι έκανα ερωτήσεις και μερικοί άνθρωποι μου έδωσαν μία πολύ καλή απάντηση. Νομίζω ότι ο Ταϊρίς (σ.σ. Ράις), ο Μάλκολμ (σ.σ. Ντιλέινι) και ο Σπανούλης μου έχουν δώσει εκπληκτικές απαντήσεις και κάποιοι άνθρωποι μου έδωσαν απλά 'οκ' απαντήσεις και νομίζω ότι όλα είναι καλά. Δεν είναι όλοι συνηθισμένοι σε αυτή την ερώτηση. Είναι συνηθισμένοι να τους ρωτάνε άνθρωποι πράγματα, οπότε προσπαθώ να δίνω σπουδαίες απαντήσεις όταν άνθρωποι με ρωτάνε πράγματα».

Για το ποιος θα κέρδισε σε ένας εναντίον ενός με τον Σπανούλη: «Ένας εναντίον ενός; Μάλλον θα τον… σκότωνα, αλλά δεν είναι επειδή είναι κακός ή κάτι τέτοιο. Νομίζω απλά ότι είμαι περισσότερο παίκτης 'ένας εναντίον ενός' και εκείνος έπαιζε πολύ καλά pick and roll. Όταν έπαιρνε τις αλλαγές έβρισκε χώρο για να πάρει τα σουτ. Το ένας εναντίον ενός είναι περισσότερο δικό μου στοιχείο. Δεν έπαιζε ένας εναντίον ενός, αυτό είναι κάτι που κάνω εγώ, οπότε αυτό είναι περισσότερο στοιχείο μου σε σχέση με εκείνον».

