Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς: Σε… απόγνωση Κάρι και Τόμπσον (vid)

Βαρύ το κλίμα στην ομάδα των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς μετά και την νέα ήττα της ομάδας, αυτή τη φορά από τους Μαιάμι Χιτ.

Κάτι το οποίο αποδεικνύεται από την… εικόνα των Στεφ Κάρι και Κλέι Τόμπσον αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης. Οι δύο παίκτες που αποτελούν κεφάλαιο για τη σύγχρονη ιστορία της ομάδας, που έχουν κερδίσει τα πάντα, μοιάζουν τώρα να είναι σε… απόγνωση.

Είναι χαρακτηριστικό πως μετά το τέλος της αναμέτρησης η κάμερα τους έπιασε με την απογοήτευση, τον προβληματισμό και τη στεναχώρια στα πρόσωπά τους.

Steph and Klay after Warriors loss tonight 😬



(via @957thegame) pic.twitter.com/CHLBB8zbS8