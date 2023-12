Ρεάλ: Χωρίς Χεζόνια, Ρούντι, Γιαμπουσέλε και Ντεκ κόντρα στην Βιλερμπάν

Η Ρεάλ Μαδρίτης ταξιδεύει στην Γαλλία για να αντιμετωπίσει την Βιλερμπάν (28/12, 21:00 για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Η Μαδριλένοι ωστόσο θα αγωνιστούν αποδεκατισμένοι κόντρα στην ομάδα του Τζιανμάρκο Ποτσέκο, καθώς ο Τσους Ματέο δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες τεσσάρων παικτών.

Συγκεκριμένα ο Μάριο Χεζόνια, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο Ρούντι Φερνάντεθ και ο Γκάμπριελ Ντεκ δεν θα μπορέσουν να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας τους, καθώς δεν ταξίδεψαν με την αποστολή στην Γαλλία.

Real Madrid will travel to face off against ASVEL with 4⃣ key players missing 🧐



🇭🇷 Mario Hezonja ❌

🇫🇷 Guerschon Yabusele ❌

🇦🇷 Gabriel Deck ❌

🇪🇸 Rudy Fernandez ❌ pic.twitter.com/HuFhGJKlyn