Το Περιστέρι επικράτησε της Μάλαγα με 76-73 και πλέον καλείται να αντιμετωπίσει τη Ρίτα Βίλνιους με μειονέκτημα έδρας, στα play in, για την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Μία πολύ σημαντική νίκη ψυχολογίας πήρε το Περιστέρι στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων, καθώς επικράτησε εντός έδρας της Μάλαγα με 76-74 έχοντας για κορυφαίους παίκτες τους Τόμπσον και Λοβ. Πλέον η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη καλείται να αντιμετωπίσει την Ρίτας Βίλνιους (σε σειρά best of three) με εμιονέκτημα έδρας για την πρόκρισή τους στους "16" της διοργάνωσης.

Πολύ καλό το ξεκίνημα του Περιστερίου στο παιχνίδι με τον Βασίλη Σπανούλη να βλέπει τους παίκτες του να μπαίνουν συγκεντρωμένα στο ματς, να πιέζουν την μπάλα και τον Τόμπσον να κάνει.. πάρτι. Ο παίκτης του Περιστερίου με 10 πόντους στο πρώτο τρίλεπτο «οδήγησε» τους γηπεδούχους στο 14-8. Στα μισά της πρώτης περιόδου το σκορ ήταν στο 19-12, με την ελληνική ομάδα να προσπαθεί να ανοίξει τη διαφορά με τον Λοβ να ανεβάζει στροφές και τον Κένι Ουίλιαμς να δίνει σκορ. Την ίδια ώρα η Μάλαγα έμενε στο παιχνίδι εξαιτίας της αδυναμίας του Περιστερίου στο αμυντικό ριμπάουντ (οι Ισπανοί είχαν 6 επιθετικά) και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 26-21.

Το πήρε πάνω του ο Πέρι, μπροστά η Μάλαγα

Στη συνέχεια η Μάλαγα έδειξε να ανεβάζει ρυθμό, τη στιγμή που το Περιστέρι έχανε τη συγκέντρωσή του. Κάρτερ και Πέρι οδηγούσαν τους φιλοξενούμενους στην αντεπίθεση τους και με σερί 6-12 μείωσαν σε απόσταση… βολής, 32-31. Οι δύο παίκτες των Ισπανών έκαναν τη διαφορά και έπαιρναν πάνω τους το επιθετικό φορτίο της ομάδας τους, με το Περιστέρι να συνεχίζει τα λάθη και στο 17’ ο Πέρι με κλέψιμο και λέι απ στον αιφνιδιασμό να κάνει το 38-38. Ο έλεγχος του αγώνα είχε φύγει από τα χέρια του Περιστερίου, ο πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού το είχε πάρει… προσωπικά και με 14 πόντους «οδήγησε» την ομάδα το στα αποδυτήρια προηγούμενη με 46-47.

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου το Περιστέρι μπήκε πολύ συγκεντρωμένο επιθετικά και με πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας βρήκε τρία συνεχόμενα τρίποντα, αλλά και φάσεις για τον Τόμπσον που ήταν σε εξαιρετική κατάσταση με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 58-52. Με το σκορ στο 60-57 ο Ρένφρο φιλοδώρησε τον αντίπαλό του με μια φοβερή τάπα οι διαιτητές ανακάλυψαν φάουλ και χρέωσαν τον Βασίλη Σπανούλη με τεχνική ποινή. Με 3/3 βολές η Μάλαγα ισοφάρισε σε 60-60 που ήταν και το σκορ περιόδου.

Το... καθάρισε ο Λοβ

Το ματς συνέχισε να είναι ντέρμπι και στην τελευταία περίοδο με τον Καλινόφσκι να μειώνει σε 68-66 και τον Λοβ να δίνει και πάλι προβάδισμα 4 πόντων στην ομάδα του, έπειτα από πολύ καλή άμυνα και καλάθι στον αιφνιδιασμό, πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Όσο περνούσε η ώρα οι ομάδες γινόντουσαν όλο και πιο νευρικές στις επιθετικές τους επιλογές, αλλά ο Λοβ το είχε πάρει πάνω του και έδωσε αέρα 8 πόντων, 74-66, τρία λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Το Περιστέρι έπαιξε με τη... φωτιά στα τελευταία λεπτά, με τον Κάρτερ να έχει 5 συνεχόμενους πόντους και να μειώνει σε 74-71, 1:30 πριν το τέλος του αγώνα. Ο Ετζίμ με δύο βολές έκανε το 74-73, 40 δεύτερα για τη λήξη και στην επόμενη επίθεση ο Λοβ έκανε το λάθος με την επίθεση να περνάει στα χέρια των Ισπανών, στα 27.5 δευτερόλεπτα. Στην επίθεση των Ισπανών οι φιλοξενούμενοι έχασαν τρία... τετ α τετ κάτω από το καλάθι του Περιστερίου για να πάρουν το προβάδισμα, με τους γηπεδούχους να βγάζουν την άμυνα και να πετυχαίνουν 2 πόντους ακόμα για το 76-73.

Τα Δεκάλεπτα: 26-21, 46-47, 60-60, 76-73

