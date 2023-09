Νότιο Σουδάν: Καταγγέλλει ρατσιστική επίθεση στον Ομότ λόγω του τραυματισμού του Σίμανιτς

Η πληροφορία ότι ο Μπόρισα Σίμανιτς έχασε ένα νεφρό λόγω της αγκωνιάς που δέχθηκε από τον Νούνι Ομότ στον αγώνα της Σερβίας με το Νότιο Σουδάν προκάλεσε σοκ στην μπασκετική υφήλιο.

Ωστόσο μέσω αυτού του τραυματισμού κάποιοι βρήκαν την εύκαιρα να στείλουν ρατσιστικά μηνύματα στον Ομότ. Όπως, λοιπόν, αναφέρει το Νότιο Σουδάν στην ανακοίνωση του, αρχικά σημειώνουν πως δεν γνώριζαν το μέγεθος και την σοβαρότητα του τραυματισμού του Σέρβου παίκτη, άλλωστε και οι διαιτητές στο replay της φάσης δεν θεώρησαν ότι έγινε κάτι σοβαρό. Έπειτα ο Ομότ δήλωσε ότι απολογείται για αυτήν την ενέργεια και εύχεται ταχεία ανάρρωση στον Σίμανιτς, ενώ τελειώνοντας σημειώνει ότι έγινε ρατσιστική επίθεση σε βάρος του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Νότιου Σουδάν:

«Η ομοσπονδία του Νότιου Σουδάν πληροφορήθηκε σήμερα για την σοβαρότητα του τραυματισμού του Μπόρισα Σίμαντις και την απώλεια του ενός νεφρού του ως αποτέλεσμα του περιστατικού που συνέβη στον αγώνα της προηγούμενης εβδομάδας κόντρα στην Σερβία για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το περιστατικό περιελάμβανε επαφή ανάμεσα στον Σέρβο παίκτη και τον διεθνή με το Νότιο Σουδάν, Νούνι Ομότ. Οι διαιτητές είδαν αμέσως την φάση και δεν καταλογίστηκε φάουλ στον Ομότ. Εκείνη την στιγμή, ούτε η Ομοσπονδία ούτε ο παίκτης γνώριζαν την σοβαρότητα του τραυματισμού του Σίμανιτς. Αυτό που συνέβη ήταν ακούσιο και ατυχές.

Λυπάμαι πολύ για τα νέα που έμαθα για τον τραυματισμό του Σίμανιτς. Ως αθλητλης καταλαβαίνω απόλυτα την σοβαρότητα της κατάστασης και λυπάμαι για αυτό που έγινε. Κανείς παίκτης δεν πρέπει να το περάσει αυτό. Προσεύχομαι για την ανάρρωση του Σίμανιτς και την γρήγορη επιστροφή του στο παρκέ' - Νούνι Ομότ.

Η ομοσπονδία θα ήθελε να επεκταθεί στο θέμα του ρατσισμού και της παρενόχλησης που δέχθηκε ο παίκτης Νούνι Ομότ μετά την γνωστοποίηση της άσχημης εξέλιξης. Καταδικάζουμε κάθε μορφή ρατσισμού που κατευθύνεται προς τον παίκτη. Το μπάσκετ είναι ένας σπορ που έχει αναγνωριστεί ότι φέρνει τον κόσμο πιο κοντά και δεν χρησιμοποιείται ως μέσο προκατάληψης.

Τέλος, προσευχόμαστε και δίνουμε τις καλύτερες ευχές μας στον Μπόρισα Σίμανιτς».

🚨 The South Sudan Basketball Federation Statement on player Borisa Simanic’s incident during the FIBA World Cup match vs Serbia. pic.twitter.com/mWs3f0muZF