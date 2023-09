Ο Ραζνάτοβιτς ανακοίνωσε την μεταγραφή του Δημήτρη Αγραβάνη στην Μπρεογκάν

Στην Ισπανία για λογαριασμό της Μπρεογκάν θα αγωνίζεται την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο Δημήτρης Αγραβάνης. Οι δυο πλευρές τα έχουν βρει όλα μεταξύ τους, ενώ την είδηση έκανε γνωστή και ο ατζέντης του παίκτη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς στο twitter. To μόνο που απομένει πλέον είναι και η επίσημη ανακοίνωση της ισπανικής ομάδας.

Ο 28xρονος την περασμένη σεζόν είχε ένα σύντομο πέρασμα από τον Παναθηναϊκό με τον οποίο αγωνίστηκε σε 5 παιχνίδια της κανονικής περιόδου μετρώντας 14 πόντους και 5,2 ριμπάουντ, ενώ έπαιξε και σε 10 ματς των ελληνικών play-off σημειώνοντας 5,9 πόντους και 3,6 ριμπάουντ.

Η Μπρεογκάν θα είναι η δεύτερη ομάδα του εξωτερικού που θα αγωνιστεί ο Δημήτρης Αγραβάνης, καθώς να θυμίσουμε την σεζόν 2022-2023 αγωνίστηκε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα στην Ιταλία με την φανέλα της Νάπολι.

Dimitrios Agravanis, Greek PF, is the new player of Acb team, Rio Breogan!#BeoBasket